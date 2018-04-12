內地傳媒引述騰訊互聯網+副總裁張巍表示，騰訊(00700)將參與動車網絡的股權招標，後者為中國鐵路總公司唯一指定的高鐵無線網絡(WiFi)營運公司。
他續稱，高鐵WiFi是一個大流量入口，也是手機聯網中的重要部分，騰訊對此非常有興趣。
張巍指出，騰訊有很強的互聯網服務能力，其手機管家在全國手機安全軟件市場份額最大。該公司早前發現一些公共場所有假WiFi服務，竊取用戶隱私及數據，騰訊有能力保障用戶數據安全。
另外，據悉，阿里巴巴也對競投動車網絡股權有興趣。
今日 21:31 中國財經
內地傳媒引述騰訊互聯網+副總裁張巍表示，騰訊(00700)將參與動車網絡的股權招標，後者為中國鐵路總公司唯一指定的高鐵無線網絡(WiFi)營運公司。
他續稱，高鐵WiFi是一個大流量入口，也是手機聯網中的重要部分，騰訊對此非常有興趣。
張巍指出，騰訊有很強的互聯網服務能力，其手機管家在全國手機安全軟件市場份額最大。該公司早前發現一些公共場所有假WiFi服務，竊取用戶隱私及數據，騰訊有能力保障用戶數據安全。
另外，據悉，阿里巴巴也對競投動車網絡股權有興趣。
|下一篇：
|內銀不良貸款率料2020年始見頂
|上一篇：
|杜特爾特就馬尼拉人質事件致歉