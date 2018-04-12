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今日 21:31 中國財經

騰訊擬競投高鐵WiFi營運公司股權

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內地傳媒引述騰訊互聯網+副總裁張巍表示，騰訊(00700)將參與動車網絡的股權招標，後者為中國鐵路總公司唯一指定的高鐵無線網絡(WiFi)營運公司。

他續稱，高鐵WiFi是一個大流量入口，也是手機聯網中的重要部分，騰訊對此非常有興趣。

張巍指出，騰訊有很強的互聯網服務能力，其手機管家在全國手機安全軟件市場份額最大。該公司早前發現一些公共場所有假WiFi服務，竊取用戶隱私及數據，騰訊有能力保障用戶數據安全。

另外，據悉，阿里巴巴也對競投動車網絡股權有興趣。

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