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據內地媒體報道，在今日舉行的2018星展中國「洞悉亞洲」論壇上，中國金融四十人論壇高級研究員哈繼銘演講時表示，當前美國通脹壓力正在顯現，若此時對中國產品增加關稅，將對美國國內的通脹「火上加油」，美國利率會以比市場預期更快的速度上漲，不利美國整體經濟和資本市場，從而影響到聯儲局加息的步伐。

哈繼銘又指，據大致測算，從3月1日特朗普提出對中國鋼和鋁徵收關稅，到4月初，美國股市縮水大約1萬億美元，相當於美國GDP的5%；且美國居民的養老金、社會保險金大多投資在美國股市，加徵關稅將會損及其資本市場。