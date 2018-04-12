中國財經

瑞銀證券發表報告指，MSCI指數將於6月起納入A股，預計初期A股市場有望吸引185億美元(約1443億港元)淨流入，不過目前未見有海外投資者提前部署MSCI指數的成分A股。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺在報告中稱，MSCI指數中235隻成分A股在去年已吸納約3000億元人民幣的資金淨流入，在MSCI公布納入A股的決定後，海外投資者及內地公募基金對該批成分股的配置比例沒有明顯的傾斜。

報告指出，從當前配置而言，外國投資者較垂青消費及醫療保健板塊，看淡銀行、能源和工業板塊。