中國財經 國際財經

新加坡總理李顯龍表示，金融服務的互聯互通已經是中星雙邊合作的一個重點領域，新加坡和中國的銀行在對方市場都營運得很好。

李顯龍在一個論壇上發表演講時表示，作為金融中心，新加坡可以為「一帶一路」基建項目專門設計和提供保險保障，為「一帶一路」沿線的第三方國家方面提供融資支持。在新加坡的中資銀行也已承諾為參與「一帶一路」項目的新中企業提供1000億新加坡元的融資支持。

他表示，新加坡在中國的投資佔「一帶一路」沿線國家對華投資總額的85%，中國對「一帶一路」沿線國家的投資額中，近三分之一是經由新加坡投向這些沿線國家的項目。另外，在東南亞的基建項目中有三分之二是新加坡所規劃的，而新加坡的優勢在於項目融資方面享有良好記錄，因其擁有可靠和擁有信譽的司法制度，包括解決跨境商業糾紛的調解、仲裁和訴訟機制。

談到目前中美貿易關係，李顯龍表示，目前中美之間的貿易關係緊張，這可能會對多邊貿易體系造成巨大衝擊。外部環境是否能夠維持穩定，將對中國能否維持發展步伐產生影響。

他強調，貿易爭端對無論哪一方都會造成損失，希望中美貿易爭端可以通過友好的方式解決，也希望中國可以持續發展和取得經濟增長，而本區域和世界各國也可以繼續保持繁榮。