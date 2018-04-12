中國財經

國務院就《政府工作報告》確定的重點工作，指出積極的財政政策取向不變，要聚力增效；穩健的貨幣政策保持中性，要鬆緊適度。

國務院指出，要管好貨幣供給總閘門，保持廣義貨幣M2、信貸和社會融資規模合理增長，維護流動性合理穩定，提高直接融資特別是股權融資比重。疏通貨幣政策傳導渠道，用好差別化準備金、差異化信貸等政策，引導資金更多投向小微企業、「三農」和貧困地區，更好服務實體經濟。

此外，需繼續創新和完善宏觀調控，把握好宏觀調控的力度，保持宏觀政策連續性穩定性，加強財政、貨幣、產業、區域等政策協調配合。

國務院又指，要深入推進供給側結構性改革，其中將加快製造強國建設。推動集成電路、第五代移動通訊、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展，實施重大短板裝備專項工程，推進智能製造，發展工業互聯網平台，創建「中國製造2025」示範區。

國務院表示，目前中國經濟金融風險總體可控，要標本兼治，有效消除風險隱患。嚴厲打擊非法集資、金融詐騙等違法犯罪活動。加快市場化法治化債轉股和企業兼併重組。加強金融機構風險內控。強化金融監管統籌協調，健全對影子銀行、互聯網金融、金融控股公司等監管，進一步完善金融監管、提升監管效能。