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今日 15:15 中國財經

友邦新世界傳參與微醫融資

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外電引述消息人士透露，騰訊(00700)持股的網上醫療公司微醫在最新一輪融資中，吸引友邦保險(01299)和新世界發展(00017)參與，此輪融資估值55億美元(約429億港元)。

消息人士稱，微醫將與友邦合作推出保險產品，亦會與新世界發展合作在香港和內地開發醫院。

消息人士預期，包括騰訊、復星醫藥(02196)和晨興資本在內的現有投資者也會參與此輪融資。

微醫早前表示，擬在本月底前完成一輪規模5億美元(約39億港元)的融資，將為技術研發及其向線下擴張提供資金支持。

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