中國財經

中投公司旗下的中國建投及添盟資本(Tamar Alliance)公布，已就收購澳洲健康食品公司Nature's Care Manufacture Pty多數股權達成具有約束力的協議。交易尚待相關監管部門審核批准，預計今年下半年完成交割。據外電引述知情人士透露，交易作價超過6億美元(約46.8億港元)。

Nature's Care總部位於澳洲悉尼，在維生素、膳食營養補充劑、護膚和嬰幼兒護理等領域處於領先地位。

德意志銀行為交易的買方財務顧問，瑞銀則為Nature's Care的財務顧問。