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今日 18:05 中國財經

人民幣曾升穿6.28 在岸價收漲百點子

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人民幣兌美元一度升穿6.28，在岸價(CNY)最高見6.2727，收漲逾百點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.2860，較上日下午4時30分收報6.2962，大升102點子或0.16%；較晚上11時30分最後成交價6.2810，走弱50點子。

離岸價(CNH)早段亦曾觸及6.27，截至香港時間傍晚5時52分，離岸價報6.2849，在岸價報6.2847。

官方今日開出的中間價第二天上升，報6.2911，較上日中間價6.3071，走高160點子或0.25%。

交易員指出，人民銀行宣布年內將有多項金融開放舉措，可能會提振資本流入，但在舉措落地前客盤實需和美滙指數走向料仍是主要影響因素，短期人民幣仍將延續窄幅上落。

另有交易員認為，人行行長易綱最新表態市場化的人民幣滙率機制將繼續運行得很好，顯示短期內滙率機制不會有大變化，進一步支撐人民幣滙價，後市如果美元擺脫窄幅上落，人民幣料會跟隨。

易綱今日在博鰲論壇上表示，中國將繼續實施穩健的貨幣政策，基準利率未來將主要由市場決定；中國的貨幣政策及外滙市場現在運行得很好，外滙市場是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、實行有管理的浮動滙率制度。人行在過去的相當長一段時間內沒有進行過外滙干預，未來外滙市場也會運行得更好。

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