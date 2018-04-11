中國財經

博鰲亞洲論壇2018年會上，住建部原副部長仇保興表示，過去不管建多大的房子，也不管多少人炒房，金融還是比較優質，整個金融市場槓桿率很低，出不風險來。現在房地產泡沫是唯一的可以促發金融風險，美國就是前車之鑒，房地產市場如果處理不好，再繼續炒房，金融危機就來了。

仇保興表示，長效機制是根據形勢發展做出的調整。10年前，金融危機導致經濟蕭條，那時中國城鎮化率47%，房子賣得出去，現在城鎮化率60%多，人均住房40多平方米，中國宏觀上已經不缺房了。如果放任讓房地產來支撐經濟的發展，是不合時宜的，這個階段已經過了，所以城鎮化發展的階段不一樣，現在不是房地產高歌猛進的時候，也不是建多少房子都能賣出去的時候，實際上已經到了轉折點。

他又指， 40年前房子都是政府建的，那個時候人均只有7平方米。為了解決這個問題，讓市場各個主體參與進來，換成市場以後，從人均7個平方米增長到40平方米。但是又引發社會不公平的問題，市場機制解決不了公平的問題，也解決不了低收入階層的問題，這需要政府去解決。

仇保興提出，從政府包辦到市場包辦，再到政府跟市場兩只手都必須去做，是一個巨大的思想轉變，意味政府這個手在未來會發揮很大的作用。