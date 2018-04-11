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繼快手、火山小視頻等程用應式(App)被下架，「內涵段子」被關停後，騰訊(00700)旗下微信及QQ將暫停短視頻App外鏈直接播放功能，涉及包括微視、快手、抖音、西瓜視頻等。

不過，微信及QQ指出，在互聯網短視頻整治期間，若用戶需要觀看，仍可複製網址連結，並使用瀏覽器進行播放。

國家廣播電視總局連續發文後，包括微視在內的短視頻均積極回應要求，進行自查自糾，如快手已清理5萬條問題短視頻，查封1.1萬個賬戶；抖音也將進行系統全面升級，期間直播功能與評論功能暫停使用。