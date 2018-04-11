中國財經

內地股市普遍上揚，上證指數延續昨日上漲近1.7%的強勢，今日更收於3200點關口上方，連升3日。兩市成交合計略縮減至4817億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開7點後，反覆走高，最高見3220點，升30點或0.96%，收市報3208點，升17點或0.56%，成交2114.2億元。

深成指亦高開高走，收市報10808點，升42點或0.4%，最高見10856點，升90點或0.84%，成交2702.49億元。

滬深300指數報3938點，升11點或0.28%；創業板指數報1834點，跌不足1點或0.05%。

分析師表示，中美貿易摩擦有望緩和令市場情緒開始好轉，今日大市延續昨日反彈走勢，滬指高開後繼續上攻，但在3200點以上走勢出現反覆，經濟數據對大市影響有限，此前調整較多的銀行和石油相關板塊走強。滬指經過連續反彈後，短期走勢或反覆，但總體仍以反彈修復為主。

各板塊個別發展，半新股漲逾4%；有色金屬、石油股漲逾1%；電力、房地產、化工股靠穩；水泥、煤炭、金融、鋼鐵股偏軟。

人民銀行行長易綱今早表示，為完善內地與香港股市，今年5月1日起，互聯互通每日額度擴大至4倍。

另外，國家統計局公布，3月居民消費價格指數(CPI)按年升2.1%，升幅較2月回落0.8個百分點，低於市場預期升2.6%。