中國財經

財政部副部長程麗華在博鰲論壇表示，減稅降負就是放水養魚，為財政增收提供了源頭活水。她指出，稅收是國家調整經濟非常重要的一項政策工具，牽一發動全身，也是雙刃劍。

程麗華稱，中國政府近幾年減稅降負的任務力度非常大，減稅降費肯定是對財政收入是有影響。從靜態來看，對中央和地方的財政收入都會有一定影響。從動態發展來看，對財政收入的增長是非常有利。

她指出，以2017年為例，財政收入增長了7.4%，高於GDP的增幅，高於2016年2.9個百分點，大致有三個原因:

第一，實施減稅降負，減輕了企業的成本負擔，企業發展的動力足了。另外也是培植和發展新的稅源。

第二，經濟決定財政，財政促進經濟發展。2017年中國的經濟保持平穩健康的增長，增幅達到6.9%，充分說明國家的宏觀經濟政策和各項財稅改革政策對企業效益不斷改善，經濟活力不斷增強，發揮了積極的作用。同時也強有力的帶動了財政收入的增長，所以說稅收是是把雙刃劍，對政府來講是減收，對微觀經濟市場主體來講是促進發展，相輔相成，只有實體經濟發展壯大，才有源源不斷的稅源。

第三，減稅降費的實施，對於深入實施創新驅動戰略，股東大眾創業，萬眾創新，包括優化企業的營商環境都發揮積極作用，同時也支持和培育了經濟發展的新動能。