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互聯互通額度增 方星海料股市不會有大波動

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中國證監會副主席方星海表示，把互聯互通每日的額度擴大，因為A股要進入MSCI，境外機構投資者有需求，但是調整投資組合需要很多額度，目前這個額度太少了。另外，中國也要進一步擴大資本項目可兌換。

內地傳媒引述方星海表示，境外投資者主要為機構投資者，而他們投資行為非常穩定，且佔整個中國股市比例非常小，大概2%，所以不會對股市有什麼大的波動。

下月起，「滬股通」及「深股通」每日額度由130億元(人民幣‧下同)擴大至520億元人民幣，南向「港股通」每日額度由105億元擴大至420億元。

 

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