中國財經

財政部副部長程麗華表示，國務院決定從5月1日開始，繼續實施深化增值稅改革的措施，預計全年減稅降負將超過1萬億元(人民幣·下同)。

增值稅改革的具體措施包括，第一，降低增值稅的稅率，主要是對製造業，還有交通運輸等行業降低稅率。

第二，要進一步統一增值稅小規模納稅人的標準，現在工業企業和商業企業，小規模納稅人的銷售額年標準確定50萬元和80萬元，下一步統一調高到500萬元，這意味着更多企業享受比較低的稅率，也就是說比較低的稅負。

第三，下一步要進一步擴大留底退稅的範圍，它是有特定指向的，主要支持裝備製造等先進製造業，還有研發等現代服務企業，以及電網企業。

程麗華指，透過上述3項減稅措施，預計全年將為市場主體減稅達到4000億元。

此外，程麗華指，國務院也做出了降費的措施和一些決定。在降費方面，清理規範的範圍不僅涉及政府行政事業型收入，而且涉及到職工養老保險，還有失業保險和工傷保險，以及住房公積金等。累計下來大約給社會包括企業減費降負2506億元，如果加上經營服務型收費這些措施，全年減輕企業負擔大致3000億元。

程麗華表示，截止到目前為止，國務院兩次會議決定的減稅降費措施合計加起來達到7000億元。

後續財政部還要繼續出台一些減稅降費的政策措施，比如要實施個人所得稅改革，及進一步的支持小微企業發展。程麗華稱，要通過不斷的改革，來進一步為企業減負增效。