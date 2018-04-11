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今日 12:05 香港財經 港股直擊 中國財經

陳德霖:滬深港通擴大額度有助A股入摩順利

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人民銀行行長易綱宣布大幅擴大中港互聯互通每日額度，金管局對此表示歡迎。

金管局總裁陳德霖表示，「滬港通」及「深港通」是兩地資本市場互聯互通的重要舉措，啟動以來運作暢順，擴大額度將進一步提升交易的流暢度及確定性，亦有助確保MSCI新興市場指數，今年納入A股的過程順利。

金管局指出，為配合MSCI新興市場指數納入A股，金管局近月與銀行、證券業界及港交所商討，以確保離岸人民幣市場的流動性及交收安排，能夠達至高效運作。金管局會密切留意市場發展，並與內地當局保持緊密溝通。

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