中國財經

路透引述消息人士透露，中國證券業協會周二晚間下發通知，要求暫停券商與私募基金的場外期權業務，存量業務到期自動終止，不得續期。

消息人士表示，昨晚接到證券業協會電話通知，自今日起暫停券商與私募基金的場外期權業務，證券公司不得新增業務規模。

報道引述北京一項私募基金負責人說，個股對場外期權業務的需求大，但槓桿高。另有北京中型券商資管部人士指出，現在經紀業務對場外期權業務需求開始逐漸增加，但是由於屬於場外業務，市場發展的規模和速度近期引起市場較大的爭議。

中國證券業協會暫時未有置評。