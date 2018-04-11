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今日 11:20 中國財經

中國券商與私募基金場外期權業務傳被叫停

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路透引述消息人士透露，中國證券業協會周二晚間下發通知，要求暫停券商與私募基金的場外期權業務，存量業務到期自動終止，不得續期。

消息人士表示，昨晚接到證券業協會電話通知，自今日起暫停券商與私募基金的場外期權業務，證券公司不得新增業務規模。

報道引述北京一項私募基金負責人說，個股對場外期權業務的需求大，但槓桿高。另有北京中型券商資管部人士指出，現在經紀業務對場外期權業務需求開始逐漸增加，但是由於屬於場外業務，市場發展的規模和速度近期引起市場較大的爭議。

中國證券業協會暫時未有置評。

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