中國財經

人民銀行行長易綱在博鰲論壇，談到中美貿易摩擦時表示，必須要分析經濟形勢，認識到這是一個結構性的問題，而且有可能是一個長期的問題，必須要用理性的方法來處理這個問題。

他指出，中美之間的貿易不平衡問題非常複雜，首先這種不平衡是結構性問題，中國是在產品附加值價值鏈的末端，中國的貿易順差實際上代表了整個東亞對於美國的順差，因為中國會進口日韓以及台灣生產的產品，然後再賣給美國，所以在統計數據當中顯示出來是中國對美國的貿易順差，但是事實上中國跟日本、南韓和台灣都有貿易逆差，所以需要從多邊角度，而不是跟美國雙邊的角度看貿易不平衡的問題。

第二，貿易不平衡是宏觀經濟的問題，目前的情況，美國對中國有貿易逆差，但是另一方面，如果看預算，美國政府的預算赤字，也在增長。赤字愈高，貿易赤字也就愈高，預算赤字愈高，貿易赤字也就愈高。再看投資，有了基礎設施投資的項目，美國的經濟會更好，投資愈高經常賬戶的赤字就會愈大。

第三，目前美國私人儲蓄率是有所下降的，也會造成縮減經常賬戶赤字的困難。經常賬戶的赤字是一個非常艱巨的問題，看中美貿易的時候，不僅要看貨物貿易，也要看服務貿易。美國在服務貿易方面有很大的優勢，隨着金融服務業開放和服務的開放，美國將會在未來的服務貿易當中具有進一步，更大的優勢。

最後，需要考慮美國跨國公司在中國的業務，中美貿易利差並未將其計入，美國跨國公司在中國的銷售，以及他們在中國獲取的利潤，如果把這個因素也考慮進去，整個不平衡的狀況會極大緩解。