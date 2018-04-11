中國財經

人行行長易綱在博鰲論壇表示，中國不會以人民幣貶值來應對貿易爭端。人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度升穿6.28，高見6.2787，最新漲逾百點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.2815，較昨日下午4時30分收報6.2962，大升147點子或0.23%；較晚上11時30分最後成交價6.2810，走弱5點子。

離岸價(CNH)亦突破6.28，高見6.2729，最新報6.2763。

官方今日開出的中間價第二天上升，報6.2911，較上日中間價6.3071，走高160點子或0.25%。