中國財經

國資委主任肖亞慶表示，國企成長過程和一個國家經濟發展的聯繫密不可分，關鍵是要看企業的核心競爭能力，發展過程是否按照市場規則。

肖亞慶出席博鰲論壇時表示，質量在開放過程中既給國企提供很好的機遇，也帶來很大的挑戰，但挑戰反過來也是一種動力，激發大家做得更好。他說，中國國企發展過程中從來沒有離開與世界先進企業的合作，合作過程中市場共用、技術共用、管理共用，互補的作用日益顯現，發展前景日益擴大。

肖亞慶又表示，國企還要在發展過程中不斷推介自己，宣傳企業理念及管理做法。