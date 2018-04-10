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今日 21:17 中國財經 國際財經

朱民:不論短期或長期 不看好美經濟前景

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人民銀行貨幣政策委員會前委員李稻葵在博鰲亞洲論壇分論壇中表示，在全球化過程中，發達國家需要進行產業升級。他又稱，美國應完善社會政策，提升競爭力，而只有少部分人創新，大多數人跟不上步伐，遲早會出現問題，這是美國正面對的問題。

另外，國際貨幣基金組織前副總裁、國家金融研究院院長朱民表示，稅改措施將刺激美國今年經濟增長提高兩個百分點，今年美國經濟強勁增長問題不大，但能否持續存在很大不確定性，不論短期或長期，均不看好美國經濟前景。

朱民表示，最近20、30年美國中產階級收入沒有明顯增長，而且產業鏈走上去對低端人口沒有幫助。對此，他稱，美國的學者們這麼多年以來提出了非常具體的一些建議，比如美國家庭儲蓄率太低，經濟學家提出一個建議，給每一個美國的工人在領取工資的時候自動扣10%作為他的個人儲蓄。

另外，朱民指出，美國金融市場有很大風險，最近貿易戰引發美股大幅下跌，反映市場信心脆弱，亦顯示美國經濟經過長期刺激後會出現問題；同時強調，一旦貿易戰開打，市場信心下降，美國經濟增長前景愈來愈淡。

他又稱，美國存在財政赤字及收入分配不均等問題，認為當務之急應進行供給側結構性改革，包括產業結構及產能改革，美國亦面對產能過剩問題。

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