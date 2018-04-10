中國財經

《華爾街日報》引述知情人士透露，阿里巴巴旗下螞蟻金服計劃融資90億美元(約702億港元)。

知情人士表示，螞蟻金服目前正與潛在投資者磋商。新一輪的融資或令螞蟻金服的估值接近1500億美元(約1.17萬億港元)，成為全球最大的獨角獸。

報道指，螞蟻金服有可能是為今年上市而集資，若該公司以超過1000億美元(約7800億美元)的估值上市，市值或較高盛、貝萊德等美國大型金融公司更高。知情人士又稱，螞議金服預期同時在國內及海外市場上市。

螞蟻金服發言人拒絕就市場傳言置評。