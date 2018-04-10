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今日 15:25 中國財經

滬指漲近1.7% 兩連揚

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國家主席習近平計劃採取4大舉措擴大開放，上證指數高開高走，收漲近1.7%，連續第二日上揚。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增加逾11%至4853億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開5點後靠穩，午後升幅不斷擴大，以接近全日最高位收市，收報3190點，漲52點或1.66%，成交2060.87億元。

深成指亦反覆造好，以全日最高位收市，報10765點，漲112點或1.05%，最低見10628點，跌25點或0.24%，成交2791.66億元。

滬深300指數收報3927點，漲74點或1.93%；創業板指數報1835點，跌6點或0.33%。

分析師表示，今日國家主席習近平在博鰲論壇發言，釋放中美貿易摩擦有望緩和的訊號，受此提振，大市反覆攀升，尾段滬指加速上揚。受中美貿易摩擦影響的板塊走勢出現明顯分化，周期股和金融板塊領漲，而貿易摩擦受益板塊則大幅調整，料短期大市有望延續目前反覆反彈的走勢。

各板塊普遍向上，半新股漲逾5%；金融、鋼鐵股漲逾2%；煤炭股漲逾1%；水泥、有色金屬、房地產、石油、化工、電力股靠穩；飛機製造股則挫近3%；船舶製造股挫逾2%。

習近平今早在博鰲論壇開幕儀式上表示，在擴大開放方面，中國將採取4大重要舉措，包括大幅度放寬市場准入，創造更有吸引力的投資環境，加強知識產權保護，以及主動擴大進口。

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