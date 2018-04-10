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今日 14:38 中國財經

中證監方星海:中國金融將改變世界

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中國證監會副主席方星海出席博鰲分論壇時表示，過去40年中國製造改變了世界，今後中國金融將改變世界。

他表示，當前全世界包括美國在內，都需要更多投資，比如在基礎設施建設領域等。中國有全世界最大的儲蓄，且逐年大增，「如果將這些儲蓄通過金融體系進行良好配置，在金融開放的前提下向全世界進行配置，我們將會改變世界」。

方星海提到，對於國家主席習近平在開幕儀式主旨演講中，對資本市場運行提出了「資本市場將持續健康發展」的期許，金融監管工作者肩負着很重要的責任，也能夠將這個期許貫徹、落實好。

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