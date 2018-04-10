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今日 14:34 中國財經

社科院料今年保險業開放進程加快

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中國社科院預計，今年將加快保險業開放進程。

社科院保險與經濟發展研究中心主任郭金龍對《證券日報》表示，保險業作為中國加入世界貿易組織(WTO)談判的焦點，和入世後對外開放的排頭兵，在中國整個對外開放的布局中，一直居於重要地位。

他指出，國家主席習近平首次提出加快保險業開放進程，意味着今年相關力度會較大，相信首先會將人身保險公司外資持股比例，由現時的五成限制進一步放寬。

其次，是放寬外資保險公司的經營範圍和其他限制，預計外資公司進入，會在技術、產品等領域推動行業改革發展。

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