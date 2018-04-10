中國財經

國家主席習近平表示，中國將大幅度放寬市場准入。對此，國務院發展研究中心金融研究所保險研究室副主任朱俊生指出，去年，中國公布外資持股人身保險公司比例放開的時間表，是中國保險業推動形成全面開放新格局的積極訊號，最新消息將進一步推進上述開放政策的盡快落地。

朱俊生向內地媒體表示，預計未來外資進入保險業的組織形式可以更加靈活，在合資公司中可以謀取控股地位，甚至還可以以獨資子公司的形式經營，從而增強外資保險公司的經營靈活性與自由度。進一步的開放對於推動保險市場改革，促進保險市場競爭，提高市場效率以及保護消費者利益都具有積極的意義。

他指出，推動形成保險業全面開放新格局，意味要進一步提高保險業的開放水平，拓寬開放的範圍和領域，擴大規模、提高質量。

習近平今早在博鰲論壇開幕式上指出，在擴大開放方面，中國將採取四大重要舉措，包括大幅度放寬市場准入。其中，在服務業特別是金融業方面，去年底宣布的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落地，同時要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。

此外，還要創造更有吸引力的投資環境；加強知識產權保護；主動擴大進口。