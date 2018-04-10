中國財經 時事脈搏

國家主席習近平在博鰲論壇開幕式上表示，在擴大開放方面，中國將採取四大重要舉措，包括大幅度放寬市場准入；創造更有吸引力的投資環境；加強知識產權保護；主動擴大進口。

第一，今年中國將大幅度放寬市場准入。在服務業特別是金融業方面，去年年底宣布的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落地，同時要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。在製造業方面，目前已基本開放，保留限制的主要是汽車、船舶、飛機等少數行業，現在這些行業已經具備開放基礎，下一步要盡快放寬外資股比限制，特別是汽車行業外資限制。

第二，創造更有吸引力的投資環境。今年上半年，將完成修訂外商投資負面清單工作，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度。將加強同國際經貿規則對接，增強透明度，強化產權保護，堅持依法辦事，鼓勵競爭、反對壟斷。

第三，加強知識產權保護。今年，將重新組建國家知識產權局，完善加大執法力度，把違法成本顯著提上去，把法律威懾作用充分發揮出來。鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，保護在華外資企業合法知識產權。同時，希望外國政府加強對中國知識產權的保護。

第四，主動擴大進口。中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡。今年將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅，努力增加人民群眾需求比較集中的特色優勢產品進口，加快加入世界貿易組織《政府採購協定》進程。希望發達國家對正常合理的高技術產品貿易停止人為設限，放寬對華高技術產品出口管制。

習近平強調，這些對外開放重大舉措，將盡快使之落地，宜早不宜遲，宜快不宜慢。