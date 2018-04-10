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今日 10:33 中國財經 時事脈搏

習近平:中國開放大門不會關閉 會愈開愈大

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國家主席習近平在博鰲亞洲論壇年會開幕式上表示，面向未來，要同舟共濟、合作共贏，堅持走開放融通、互利共贏之路，構建開放型世界經濟，加強20國集團、亞太經合組織等多邊框架內合作，推動貿易和投資自由化便利化，維護多邊貿易體制，共同打造新技術、新產業、新業態、新模式，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

他表示，中國人民將繼續擴大開放、加強合作，堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，堅持引進來和走出去並重，推動形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局，實行高水平的貿易和投資自由化便利化政策，探索建設中國特色自由貿易港。

他指出，中國人民將繼續與世界同行、為人類作出更大貢獻，堅定不移走和平發展道路，積極發展全球夥伴關係，堅定支持多邊主義，積極參與推動全球治理體系變革，構建新型國際關係，推動構建人類命運共同體。

習近平強調，無論中國發展到什麼程度，都不會威脅誰，都不會顛覆現行國際體系，都不會謀求建立勢力範圍。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

綜合研判世界發展大勢，經濟全球化是不可逆轉的時代潮流。正是基於這樣的判斷，他在中共十九大報告中強調，中國堅持對外開放的基本國策，堅持打開國門搞建設。習近平明確表示，中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大。

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