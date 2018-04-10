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國家主席習近平於博鰲亞洲論壇開幕式上致詞時表示，希望各國人民同心協力、攜手前行，努力構建人類命運共同體，共創和平、安寧、繁榮、開放、美麗的亞洲和世界。

他表示，面向未來，要相互尊重、平等相待，堅持和平共處五項原則，尊重各國自主選擇的社會制度和發展道路，尊重彼此核心利益和重大關切，走對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往新路，不搞唯我獨尊、你輸我贏的零和遊戲，不搞以鄰為壑、恃強凌弱的強權霸道，妥善管控矛盾分歧，努力實現持久和平。

他續稱，要對話協商、共擔責任，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全理念，堅定維護以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系，統籌應對傳統和非傳統安全挑戰，深化雙邊和多邊協作，促進不同安全機制間協調包容、互補合作，不這邊搭台、那邊拆台，實現普遍安全和共同安全。

習近平表示，要同舟共濟、合作共贏，堅持走開放融通、互利共贏之路，構建開放型世界經濟，加強二十國集團、亞太經合組織等多邊框架內合作，推動貿易和投資自由化便利化，維護多邊貿易體制，共同打造新技術、新產業、新業態、新模式，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

他又稱，要兼容並蓄、和而不同，加強雙邊和多邊框架內文化、教育、旅遊、青年、媒體、衞生、減貧等領域合作，推動文明互鑑，使文明交流互鑑成為增進各國人民友誼的橋樑、推動社會進步的動力、維護地區和世界和平的紐帶。

習近平表示，亦要敬畏自然、珍愛地球，樹立綠色、低碳、可持續發展理念，尊崇、順應、保護自然生態，加強氣候變化、環境保護、節能減排等領域交流合作，共享經驗、共迎挑戰，不斷開拓生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路，為子孫後代留下藍天碧海、綠水青山。