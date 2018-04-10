中國財經 時事脈搏

博鰲亞洲論壇2018年年會開幕，國家主席習近平在演講中表示，改革開放40年來，中國已經成為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外滙儲備國。40年來，按照可比價格計算，中國國內生產總值年均增長約9.5%；以美元計算，中國對外貿易額年均增長14.5%。中國人民生活從短缺走向充裕、從貧困走向小康，現行聯合國標準下的7億多貧困人口成功脫貧，佔同期全球減貧人口總數70%以上。

他稱，40年來，中國人民始終上下求索、銳意進取，開闢了中國特色社會主義道路，中國人民的成功實踐昭示世人，通向現代化的道路不止一條，只要找準正確方向、馳而不息，條條大路通羅馬。

他又稱，中國人民堅持對外開放基本國策，打開國門搞建設，成功實現從封閉半封閉到全方位開放的偉大轉折。中國連續多年對世界經濟增長貢獻率超過30%，成為世界經濟增長的主要穩定器和動力源，促進了人類和平與發展的崇高事業。

習近平表示，今天，中國人民完全可以自豪地說，改革開放這場中國的第二次革命，不僅深刻改變了中國，也深刻影響了世界。中國40年改革開放給人們提供了許多彌足珍貴的啟示，其中最重要的一條就是，一個國家、一個民族要振興，就必須在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展。