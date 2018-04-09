訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:55 中國財經

人幣跌穿6.31 在岸價收創兩周低

放大圖片

有傳中國正考慮使用人民幣貶值，應對目前與美國的貿易爭端。消息拖累人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.31水平，一度逼近6.32，低見6.3196，收創兩周新低。

人民幣兌美元在岸價收報6.3107，較上日下午4時30分收報6.2999，大跌108點子或0.17%；較晚上11時30分最後成交價6.3027，走弱80點子。

離岸價(CNH)亦跌破6.32，低見6.3253，截至香港時間傍晚5時50分，離岸價報6.3143，在岸價報6.3142。

官方今日開出的中間價連跌3日，報6.3114，較上周三(4日)報6.2926，下調188點子或0.3%。

交易員指出，今日中間價開市低於市場預期，客盤購滙一度推低人民幣至兩周的新低，但接近6.31元有結滙需求出手，但午後則受中國正評估滙率漸進貶值以應對中美貿易摩擦的消息影響，市場一度逼近6.32，但短期波動後市場迅速縮減跌幅，最終收跌至兩周新低。

另有交易員認為，有關人民幣要貶值的消息來源無法考證，對行情難有支撐；市場供需仍是主要影響因素，但短期料仍無方向，在美元走出方向之前，人民幣料仍無虞。

外電引述知情人士表示，中方考慮人民幣的貶值方式可能是循序漸進，而非一次性的，以降低對金融市場的衝擊。一些高級官員正評估人民幣貶值對出口、相關公司行業和經濟的影響，並對不同的貶值幅度產生的影響進行分析。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。