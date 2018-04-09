中國財經

有傳中國正考慮使用人民幣貶值，應對目前與美國的貿易爭端。消息拖累人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.31水平，一度逼近6.32，低見6.3196，收創兩周新低。

人民幣兌美元在岸價收報6.3107，較上日下午4時30分收報6.2999，大跌108點子或0.17%；較晚上11時30分最後成交價6.3027，走弱80點子。

離岸價(CNH)亦跌破6.32，低見6.3253，截至香港時間傍晚5時50分，離岸價報6.3143，在岸價報6.3142。

官方今日開出的中間價連跌3日，報6.3114，較上周三(4日)報6.2926，下調188點子或0.3%。

交易員指出，今日中間價開市低於市場預期，客盤購滙一度推低人民幣至兩周的新低，但接近6.31元有結滙需求出手，但午後則受中國正評估滙率漸進貶值以應對中美貿易摩擦的消息影響，市場一度逼近6.32，但短期波動後市場迅速縮減跌幅，最終收跌至兩周新低。

另有交易員認為，有關人民幣要貶值的消息來源無法考證，對行情難有支撐；市場供需仍是主要影響因素，但短期料仍無方向，在美元走出方向之前，人民幣料仍無虞。

外電引述知情人士表示，中方考慮人民幣的貶值方式可能是循序漸進，而非一次性的，以降低對金融市場的衝擊。一些高級官員正評估人民幣貶值對出口、相關公司行業和經濟的影響，並對不同的貶值幅度產生的影響進行分析。