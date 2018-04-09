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今日 17:29 時事脈搏 中國財經

外交部:已擬定反制措施 有信心笑到最後

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外交部發言人耿爽表示，中美出現貿易衝突是美方單方挑起，責任在於美方。

耿爽稱，美國準備對中國商品加徵關稅，違反國際貿易規則及自身作出的承諾，中方是被迫採取應對措施，反制美國的單邊主義，屬防守反擊。

耿爽又指，中方敦促美方不要誤判形勢，心存幻想，在錯誤道路愈走愈遠，中方已擬定具體反制措施，美國若公布對中國新增1000億美元商品加徵關稅的清單，中方將毫不猶疑進行大力度反擊。

耿爽強調，中國人一向說到做到，任何人都不要低估中方維護自身正當合法權益的決心和意志，有信心笑到最後。

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