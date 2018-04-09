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今日 17:22 中國財經

特斯拉擬召回內地8898輛Model S

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特斯拉(Tesla)計劃召回部分進口2013-2016年款Model S系列汽車，涉及安全隱患問題，中國大陸地區共涉及8898輛。

拓速樂汽車銷售(北京)日前向國家質檢總局備案召回計劃，將自今年6月28日起，召回由2013年9月至2016年4月期間生產的部分進口2013-2016年款Model S系列汽車。

今次召回範圍內的部分車輛，在長期暴露於強效除冰鹽等高腐蝕環境時，將轉向機電機固定在轉向機殼體上的鋁製螺栓可能會被腐蝕，可能會導致轉向助力減弱或者喪失，存在安全隱患。

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