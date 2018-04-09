中國財經

中國金融四十人論壇高級研究員哈繼銘表示，中美之間的貿易戰不會真打起來，雙方會坐下來談判，但在此之前雙方均要釋出誠意。他又認為，美國加徵關稅達不到減少中美貿易逆差的結果，並預計明年中美貿易逆差會擴大。

哈繼銘指出，對於美國總統特朗普於Twitter發文指，即使中美兩國有貿易糾紛，但他與國家主席習近平仍是朋友，似有為貿易戰降溫的意圖，他續稱，不同領導人有不同特點，聽其言之餘亦要觀其行，最終仍要看政策本身才可有結論。

另外，哈繼銘指出，美國對中國貿易逆差逾3700億美元，但當中有一半是由外資企業造成，中國要講清楚中美之間的貿易逆差是如何構成。同時，美元本身的制度亦使美元持續錄得貿易逆差，因自美元與黃金脱鈎後，美元失去了自我修復貿易逆差的能力。

他又認為，中美貿易問題可能刺激美國通脹，影響美國消費者，甚至使美國聯儲局不得不加息，加劇對美國資本市場的影響。同時，美國社會大部分財富都投放於股市中，倘市場大幅波動最終亦會對經濟造成影響，故早前美國官員亦要表示正與中國談判，以安撫市場。

反觀中國，雖然中國股市亦因此有所調整，但其損失的市值佔GDP比例小於美國，同時中國社會的財富主要儲存於物業及銀行儲蓄中，影響相對較小。

他又認為，如貿易戰開打將對香港帶來影響，因港口運輸仍是香港的主要產業之一，建議香港應把握內地發展機會，彌補相關影響。