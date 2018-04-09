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今日 16:03 中國財經

中國首季財政收入按年增13.6%

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中國財政部公布，今年第一季，中國經濟運行延續穩中向好態勢，經濟結構優化升級、質量效益持續改善，一般公共預算收入按年增長13.6%。

財政部稱，首季全國財政收入持續增長，主要是受工業生產運行加快、服務業景氣持續提升、消費市場較為活躍、外貿進出口較快增長等帶動。

期內，全國一般公共預算收入中的稅收收入，按年增長17.3%，比去年同期加快2.6個百分點；非稅收入按年下降7.5%，比去年同期回落18.1個百分點，主要受進一步落實各項降費措施，以及去年同期基數較高等因素影響。

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