中國財經

上證指數午後靠穩，現升2點，深成指則跌38點。

上證指數現報3133點，升2點或0.07%，最高見3146點，升14點或0.48%，成交1480.61億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10646點，跌38點或0.36%，低見10571點，挫113點或1.06%，成交2204.06億元。

滬深300指數報3846點，跌7點或0.2%；創業板指數報1843點，升6點或0.37%。

各板塊個別發展，半新股漲逾3%；有色金屬、水泥、金融、石油、鋼鐵、煤炭、房地產、化工股靠穩；電力股則偏軟。