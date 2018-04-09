中國財經

世界銀行前首席經濟學家、北京大學教授林毅夫認為，到2030年，即使考慮滙率因素，中國也有可能成為全球第一大經濟體，屆時中國每年將會為全球GDP的增量作出30%以上的貢獻。

林毅夫出席博鰲亞洲論壇時表示，相信中國在未來10年能夠保持6%的年均GDP增長率。到2025年，中國將成為第二次世界大戰以後，第3個從低收入行列步入高收入行列的經濟體。他指，目前，中國的主要矛盾已經轉化為人民日益增長的生活需要和不平衡不充分的發展之間矛盾。因此，長遠來說，到2050年，中國希望能成為一個偉大的現代社會主義國家，這是對所有中國人來說非常受鼓舞的願景。

林毅夫指出，為了實現這些目標，從短期目標而言，要建立起一個比較小康的社會，中國需要消除剩餘的貧困人口。另外，還要避免金融危機，中國政府已經採取一些措施來降低槓桿率，可以實現經濟「軟着陸」，並希望改進目前的環境問題。

從建設現代化社會主義國家和現代化社會的中長期目標而言，林毅夫稱，中國正在走上一條新的發展之路，這條新的發展道路有五大發展理念，包括創新、協調、綠色、開放和共用。中國仍然是一個中等收入國家，需要進一步增加生產，增加生產的競爭力，出路就在於創新。中國也需要去實現城鄉地區之間的協調發展，實現國內市場和國際市場之間的協調，解決失衡問題。