中國財經

中國人民銀行前行長戴相龍說，提到中美貿易摩擦，一般都會擔憂風險，但大家也要看到機遇，如果把風險看得很大就很悲觀，又相信未來至少20年，亞洲仍是全球經濟增長最快地區。

戴相龍在博鰲亞洲論壇中發表演講，稱中美貿易摩擦問題可能更多是政治問題，而非經濟問題。目前進出口對中國經濟的拉動只有9%左右，中國並不需要那麼大的貿易順差，不從美國進口也還可以從其他國家進口。他相信，雙方可以通過談判達到互相協調、共同發展。

另外，戴相龍認為，至少20年甚至本世紀中葉，亞洲還是世界經濟增長最快的地區。主要原因是中國發展強勁，印度可以更快，中日韓、東盟的合作會加強，「一帶一路」的發展會給亞洲帶來新的機遇。雖然有安全方面的挑戰，也有貿易戰，但這些都是支流。

他指出，改革開放這40年來，中國年均增長9.4%，後10年增長7.9%，近5年增長6.9%，這不是經濟衰退，亦不是經濟走低的表示，是中國主動、自覺、有效調整經濟發展戰略。他認為，今後10年中國經濟有效增長也會在6%左右或者說5%以上，內地經濟發展進入更加進入注重質量的階段。

談及如何讓中國經濟更好增長，戴相龍認為，最重要是改善供給，去掉那些落後的違法、違規的產能，保持有效產能，創建高新技術產能。此外，改善資本供給，以及改善住房供給，防止房地產泡沫。