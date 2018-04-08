中國財經

京東集團今日宣布，與湖南湘潭市人民政府簽署戰略合作協定，共同在湘潭打造規模化、訊息化、現代化的商貿物流基地，發展功能完善、附加值高、競爭力強的電子商務產業體系。

京東主席兼首席執行官劉強東表示，集團計劃未來在湘潭投資100億元(人民幣‧下同)，進一步加大在湘產業投資和布局力度，着力推進京東湖南亞洲一號、雲計算大數據基地、無人車和配送機器人等項目建設。

此外，家族本身祖籍湘潭的劉強東本人，宣布向湘潭大學捐贈1000萬元，雙方共同設立「京東獎助學金」。