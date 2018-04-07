中國財經

時間過得很快，小弟寫「趣味國史」這個專欄不經不覺已經兩年，今次的文章是最後一篇了。相信讀者和小弟一樣，在這段期間對中國金融經濟史的知識已增加了不少，希望各位日後繼續保持閲讀歷史的興趣，從而增長智慧和分析能力。小弟以後有空時會繼續寫寫歷史文章或小說創作，讀者有興趣可讚好或跟隨小弟的臉書戶口(拉星球@PullPlanet).

不戰而屈人之兵

近期中國和美國爆發貿易戰，全球兩大經濟體在經濟戰場上對碰，令世界經濟陷入不安的局面。在二千六百多年前，中國的政治家和經濟學家管仲已經很擅長玩經濟戰，以經濟策略對付鄰國，「不戰而屈人之兵」，不用發動戰爭就能讓敵國屈服。

春秋時代，周天子的實力大不如前， 已不能有效管治諸侯邦國， 封建制度崩潰，東方的齊國（今山東省）原本是沿海一個諸侯國，地處在中華文明圈的邊緣地帶。齊國方圓不過百里，人口稀少，但在齊桓公在位短短的十幾年裏，就崛起成為超級霸權，成為「春秋五霸」的第一個霸主，這主要歸功於齊國的丞相管仲。齊國的南方有魯國，齊國想向魯國開刀，管仲便定下了對魯國發動經濟戰的策略。當時魯國可以生產一種又薄又白的絹布「魯縞」，管仲建議老闆齊桓公和高官在齊國穿上魯縞做的衣服，做潮流教主帶領高檔服裝潮流。上行下效，結果齊國百姓也跟隨潮流紛紛穿起魯縞衣服。

管仲同時下令禁止齊國人織「縞」，所有布料只能從鄰國進口，「魯縞」供不應求，價格大漲，並且對魯國商人進行獎勵，只要他們賣給齊國千匹縞可以獲得百金，魯國人看見織「縞」比耕田辛苦種糧食還有「錢」途，全國人民瘋狂投入製布産業，農業生產停頓。

當魯國全國人民正在高興地製縞布，管仲突然下令齊國所有通商關口，停止進口「魯縞」，而王公貴族也突然轉變衣著品味，穿回 「made in 齊國」的衣服。這時魯國人可慘了，因為過量生產「魯縞」，而齊國人現在不買了，賺不到大錢，而且荒廢農事多時，糧食嚴重短缺，魯國大量饑民移民到齊國去開墾荒地。魯國政府也要到齊國去購買糧食，管仲立即提高糧價賣給魯國，吸乾了魯國的錢財。自此之後，魯國實力大為削弱，終於在三年後被齊國吞併。

削弱楚國的勞動力

同樣地，齊桓公想要伐楚，但又擔心楚國軍力雄厚，管仲故技重施，又玩經濟戰，首先下令高價收購楚國的活鹿，楚國的百姓知道這一消息後，農人工人個個都轉行做獵人，紛紛不務正業去捉鹿，從而延誤了農業生產。不久楚國農業產量下降，管仲立即封關禁止貿易，這不僅導致楚國活鹿貿易中斷，而且嚴重加劇了楚國的饑荒，楚國百姓不得已紛紛移民前往齊國，這大大削弱了楚國的勞動力。

齊國用經濟戰收服魯國、楚、代、衡山等國。其中心思想，即將外國特產之價格抬高到比正常水平高出許多，使其變成單一經濟，然後突然改變國際貿易規則，全面破壞該國的財政收入，最終迫使其在政治或經濟上對齊國都處於劣勢。

鍾左敦