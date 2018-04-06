中國財經

美國總統特朗普考慮再向總值1000億美元的中國商品徵收關稅。新華社發表文章指出，貿易不平衡，並不等於貿易不公平。

文章表示，美國經常將「在貿易等方面受到不公平待遇」掛在嘴邊，並成為發起貿易保護主義措施的藉口及工具，但業內人士認為，中美貿易確實存在較大順差，但不代表中國單方面在中美雙邊貿易中獲得巨大利益，而主要獲益的是大型跨國企業，當中不少是美資在華的企業。

文章又稱，由附加值而言，中國的獲利最低；而由利潤而言，就是美國跨國企業獲利最多。