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今日 12:07 中國財經 國際財經

穆迪:貿易緊張升溫或令金融市場更波動

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中美貿易關係持續緊張，評級機構穆迪表示，兩國貿易關係惡化所增加的不確定性及政治風險，或帶來的經濟及財務影響，透過直接的貿易渠道傳播。

穆迪表示，因上述風險及影響將對兩國經濟產生不利影響，仍相信中美兩國將避免貿易限制急劇增加。

該行預計，兩國貿易緊張局勢進一步升級，或導致未來金融市場更為波動。倘風險增加，可能導致企業投資減少，降低生產效率。

穆迪又稱，進一步的不確定性或影響企業全球供應鏈相關的決策，或對國內外直接投資及未來的出口增長帶來影響，尤其是高科技行業。

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