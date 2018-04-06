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美國總統特朗普考慮另向1000億美元(7800億港元)的中國貨徵關稅。內地官媒《環球時報》發表社評指出，確信華盛頓政府的最新激進表態將得到北京方面針鋒相對的回擊，重申中國不想打貿易戰，但絕不怕貿易戰真的打起來，不怕它變成中美之間的一場持久戰，又稱很想看看，當中美貿易戰升級成一場兩國全面的意志比拼時，誰能夠堅持得更久。

社評形容，特朗普的最新表態十分轟動。首先讓人們看到他的憤怒，以及他很想用一個炸彈般的聲明幫自己出氣。至於這些想法能不能付諸實施，會產生什麼後果，對他來說是第二位的。

社評認為，這一最新恫嚇反映美國一些精英在對華態度上深深的傲慢。他們或許會覺得今天的中國仍然是需要美國加以「教化」，可以單方面對華採取任何行動，中國應當做的就是洗耳恭聽，誠惶誠恐地加以改正，中方的任何抵制都在原則上是不可接受，是對美國國家尊嚴的冒犯。社評批評，華盛頓政府不知道這些想法和相關表現是多麼可笑，與這個時代的精神和中美兩國真實的實力關係格格不入。

社評指出，中美是兩個總規模旗鼓相當的全球最大消費市場，而且兩國經濟利益緊密交織，這決定了兩國在經濟合作及開打貿易戰情況下的共榮共損關係，強調中美貿易並不是美國想怎麼樣就怎麼樣、中國只能跟着它屁股轉，一邊仰人鼻息一邊逆來順受的舞台。

社評又稱，特朗普在向中國及世界展示美國的「脾氣」，已經成為今天華盛頓與世界打交道的施壓工具。然而，別的國家或許因為實力差距太大而吃美國的這一套，但中國是決不會吃華盛頓的脾氣，反而要治的就是這種脾氣。

談到中國會如何回應美方措施，社評指出，國際輿論及大部分中國人應該都會想到，中國必將再開展「同等力度、同等規模的對等措施」予以反擊，稱這是國際貿易乃至國際政治的常識。社評強調，中國是在維護國際多邊貿易體系的規則，與正義同在，且實力在手。中方要求任何力量與中國打交道時都採取理性、尊重的態度，不接受無理做法，相信有能力讓各種針對中國的霸權主義衝動冷靜下來。

特朗普稍早時候表示，已指令美國貿易代表(USTR)考慮，根據「301條款」，對額外1000億美元中國入口貨徵收關稅的可能性，以及確認哪些產品適合被徵關稅。