中國財經

為進一步規範上市公司高送轉訊息披露行為，上海及深圳交易所日前就《上市公司高比例送轉股份訊息披露指引》(下稱《指引》)向市場公開徵求意見。《指引》共14條，主要從送轉股比例、時間限制，以及分階段減持計劃的披露三個方面，對上市公司提出進一步的要求，並明確對高送轉採取的監管措施。

其中，《指引》明確建立送轉股比例與業績增長掛鈎的機制，要求高送轉公司每股送轉股比例，與淨利潤或淨資產增長幅度等掛鈎。另外，包括設置披露高送轉方案的時間限制；細化分階段減持計劃的披露要求。