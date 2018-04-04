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今日 19:22 中國財經

滬深交易所就送轉股訊息披露徵求意見

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為進一步規範上市公司高送轉訊息披露行為，上海及深圳交易所日前就《上市公司高比例送轉股份訊息披露指引》(下稱《指引》)向市場公開徵求意見。《指引》共14條，主要從送轉股比例、時間限制，以及分階段減持計劃的披露三個方面，對上市公司提出進一步的要求，並明確對高送轉採取的監管措施。

其中，《指引》明確建立送轉股比例與業績增長掛鈎的機制，要求高送轉公司每股送轉股比例，與淨利潤或淨資產增長幅度等掛鈎。另外，包括設置披露高送轉方案的時間限制；細化分階段減持計劃的披露要求。

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