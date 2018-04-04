中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.3大關，低見6.3063，收市創近兩周的新低。

人民幣兌美元在岸價收報6.2999，較上日下午4時30分收報6.2844，大跌155點子或0.25%；較晚上11時30分最後成交價6.2860，走弱139點子。

離岸價(CNH)亦跌破6.3，低見6.3052，截至香港時間傍晚5時41分，離岸價報6.3010，在岸價報6.3020。

官方今日開出的中間價連跌兩天，報6.2926，較上日中間價6.2833，走低93點子或0.15%。

交易員指出，清明節小長假期在即，客盤仍略偏購滙，但午後人民幣跌至6.3元附近遭遇一波結滙；午後中國宣布對原產於美國的大豆等14類商品加徵關稅，引發美滙指數下跌，市場購滙需求再度被擾動。

另有交易員認為，目前中美貿易摩擦持續升級，中國強硬應對美國徵稅行為，激起市場避險情緒，接下來要看美國如何出手，市場不確定性有所上升。目前美元仍無方向，因此人民幣短期亦無虞。

美國貿易代表辦公室(USTR)稍早時候正式公布，向一系列中國進口產品徵收關稅的清單，涉及1300種產品加徵25%關稅，總值500億美元(3900億港元)，主要是高科技產品。

中國其後作出反擊，國務院關稅稅則委員會公布，對原產美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品，加徵25%的關稅，涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元(約3900億港元)。