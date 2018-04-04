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中國國務院宣布對美國106項商品加徵25%關稅。內地官媒《環球時報》發表社評指出，這是北京政府對美方公布對中國科技產品加徵關稅建議清單的明確報復，反擊是「同等力度、同等規模的對等措施」，反映中方決不向美方壓力低頭，無論貿易戰打多大，都將奉陪到底的真實意志。

社評指出，中國的反制清單包括美國生產的大豆、汽車、化工品等，均是美方發動貿易戰最怕中國報復的領域。它們在美牽動的或者就業面大，或者產業鏈長，對美國經濟將造成的打擊一點不比美國發起「301調查」加徵關稅給中國經濟造成的影響小，又稱這也幫世界上近來不斷受美國貿易威脅的國家出了一口氣。

社評強調，中國一直不願意與美國打貿易戰，但既然華盛頓逼上門來要打，那麼與它痛快打一場也好。美方可以感受一下它到底能從貿易戰中得多少好處，吃多大苦頭，了解它揮舞大棒遭到中方蔑視是多麼尷尬。

社評形容，「不吃一次大虧，華盛頓是改不了動輒以威脅恫嚇當外交工具的壞毛病」，稱中國拉開反擊戰大幕後，美方此前一直享受其貿易威脅碾壓世界各國的大部分快感都要以痛苦的方式逐一還回去，至少在中國方向上，美方的關稅盈利和政治盈利都將被歸零。

社評說，把貿易戰打下去，中國的後手同樣一點不比美國少。其中最令很多中國學者興奮的是圍繞美元採取行動。他們主張，中國已是世界第一大貨物貿易國，也已是第一大石油等大宗商品的買家，可以全力將人民幣推為結算貨幣，減少美元的結算應用，將對華盛頓產生巨大壓力。

社評重申，這是勢均力敵的貿易戰，而非力量懸殊的懲罰遊戲，強調貿易戰的盡頭決不會有美國的凱旋門。

美國公布針對中國貨品開徵關稅的產品清單後，中國國務院關稅稅則委員會公布，對原產美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品，加徵25%的關稅，涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元(約3900億港元)。