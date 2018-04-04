中國財經

清明節小長假期前夕，內地股市低收，上證指數連跌3日。兩市成交合計縮減至4720億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計挫1.19%。

上證指數今早高開10點後走高，最高見3163點，升26點或0.85%，午後升幅收窄，尾段更倒跌，收市報3131點，跌5點或0.18%，最低見3128點，跌7點或0.25%，成交1934.93億元。

深成指亦先升後倒跌，收報10684點，跌69點或0.65%，最低見10678點，跌75點或0.7%；最高見10829點，升75點或0.7%，成交2784.7億元。

滬深300指數報3854點，跌7點或0.2%；創業板指數報1836點，挫35點或1.9%。

分析師表示，美國公布對華「301調查」徵稅建議，但市場並未因此出現恐慌，大市高開後一度上衝至10日均線(3160點)處後再度反覆回落。今日是清明假期前最後一個交易日，市場參與積極性不高，料短期大市表現將相對穩定，以窄幅調整形式等待消息進一步明確。

各板塊普遍向下，水泥、鋼鐵股挫逾1%；有色金屬、房地產、電力、石油、金融、化工、煤炭股偏軟；半新股則漲逾2%。

財新/Markit今日聯合公布，中國3月服務業採購經理指數(PMI)回落1.9個百分點至52.3，降至4個月低位；當月中國綜合PMI亦創4個月低位，下降1.5個百分點至51.8。

美國貿易代表辦公室稍早時候正式公布，向一系列中國入口產品徵收關稅的清單，建議對來自中國的1300種商品加徵25%的關稅，涉及產品的價值估計為500億美元(3900億港元)，主要是高科技產品。中國商務部新聞發言人回應指，中方堅決反對，並將於近日依法對美產品採取同等力度、同等規模的對等措施。

內地周四及周五(5日及6日)為清明節假期，金融市場休市，下周一(9日)復市。