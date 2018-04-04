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今日 15:18 中國財經 時事脈搏

崔天凱談反美關稅措施:不打無準備之仗

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中國駐美大使崔天凱表示，美國剛剛公布的對華301貿易制裁清單是在錯誤的方向上又往前走了一步，中方堅決反對，並將同等力度同等規模予以回擊。

被問到中方反制措施是否已經醞釀已久時，中央電視台引述崔天凱回應稱，「那當然了，我們不打無準備之仗。具體的商務部很快就會宣布」。

崔天凱又指，美國301條款是典型的單邊主義和貿易保護主義行為，保護主義實際上保護不了任何人，保護不了美國的農場主，保護不了美國的工人，保護不了美國的公司，也保護不了美國的消費者，可能損害所有人。

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