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今日 11:21 中國財經

國資委:建立改革創新容錯機制

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國資委副秘書長彭華崗表示，目前改革進入深水區，需要建立改革創新容錯機制。

彭華崗在一場金融論壇上致詞時表示，中國改革開放探索出一條中國特色社會主義發展道路，確立社會主義市場經濟體制。企業家和企業家精神驅動着中國經濟的發展，為積累社會財富、創造就業崗位、促進經濟社會發展、增強綜合國力作出重要貢獻。

他表示，落實好中央精神，關心愛護企業家，需要各方面共同努力。一是創新體制機制，優化企業家成長環境。二是關心愛護企業家，創造心無旁騖幹事業的良好條件。三是理解包容企業家，建立改革創新容錯機制。

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