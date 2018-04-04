中國財經

財新3月中國服務業和綜合PMI指數保持在擴張區間，但均降至4個月低位。

財新/Markit聯合公布，中國3月服務業採購經理指數(PMI)回落1.9個百分點至52.3，降至4個月低位；當月中國綜合PMI亦創4個月低位，下降1.5個百分點至51.8。

財新智庫莫尼塔宏觀研究主管鍾正生表示，整體而言，中國經濟增長動力在3月有所減弱，服務業PMI中的新業務和就業指數均按月回落，說明需求在下降，而經營預期指數降至去年9月以來最低，預示需求走軟已開始影響企業的信心。

他指出，就綜合PMI指數而言，3月指數降至4個月低位，但仍保持在擴張區間。較之製造業，服務業產出指數按月下降幅度更大。

數據顯示，3月份，經營活動的擴張步伐進一步放緩，與此同時新接業務量也增速減弱，創下5個月以來最低增速。價格方面，投入價格指數降至4個月低位，價格漲勢放慢。

對於未來12個月的經營前景，服務業界的樂觀度在3月降至6個月以來最低。企業的信心主要與市場規模擴大、企業自身擴張、新項目推出等預期因素有關；而對於滙率波動和旅遊業增長乏力的擔心，是導致第一季度下旬企業樂觀度減弱的原因。

本周稍早公布的財新中國3月製造業PMI指數回落至51，降至4個月低位，但官方PMI走勢再度與財新背離。中國3月官方製造業和非製造業PMI雙雙回升至51.5和54.6。