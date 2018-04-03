中國財經 時事脈搏

外交部發言人耿爽表示，昨天國務院關稅稅則委員會發布通知，決定對原產於美國的部分進口商品終止關稅減讓義務，中方這舉動是對美方對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅，也就是所謂的「232措施」的一個回應，是為了平衡「232措施」對中方利益造成的損失。

他強調，這一措施是對「232措施」的回應，並不是對「301調查」的回應。中方不挑起貿易戰，不願意打貿易戰，但是也不怕貿易戰，如果有人執意要打，甚至打到了家門口，中方會堅決奉陪，奉陪到底。中方有決心、有能力，採取一切必要的措施，捍衞自身的正當合法權益。美方有清單，中方也會有清單。

與此同時，耿爽指出，中方談判的大門一直是敞開的。中方希望能與美方通過對話協商來解決經貿領域的分歧，妥善處理存在的問題。也希望雙方的對話協商應該遵循國際法、國際貿易規則，而不是美國的國內法。協商要做到相互尊重，平等相待，而不是居高臨下有一方來單方進行脅迫。協商要體現互諒互讓、有取有予，而不應是漫天要價。

耿爽表示，中方再次希望美方能夠保持理性，認清形勢，能夠傾聽工商界和普通民眾的聲音，及早摒棄單邊主義和貿易保護主義的做法，通過對話協商同中方來解決分歧，共同穩定中美經貿關係健康發展，造福兩國人民。